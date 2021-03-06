Берлин, , 06:31 — REGNUM Власти Германии противостоят попыткам запустить вещание российского телеканала RT, потому что тот получает государственное финансирование, заявил 5 марта журналистам представитель либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в немецком парламенте Томас Хакер.

«Если RT Deutsch хочет занять постоянное место среди телестанций, то ей неизбежно потребуется получить лицензию на вещание. Но телекомпания, вероятно, не получит её, потому что лицензии на вещание справедливо требуют независимости от государств», — сказал он.

В свою очередь, в институте СМИ Берлин-Бранденбург сообщили, что существующей в Германии правовой базы достаточно, чтобы зарубежный телеканал осуществлял свою деятельность.

«В цифровом мире есть и другие способы распространения кросс-медийного контента. Поэтому следует задаться вопросом, достаточно ли правовой базы, существующей в Германии. Она достаточная», — сказал глава института.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская сторона может принять меры в отношении германских СМИ, работающих в России, в случае если Берлин продолжит препятствовать работе представителей российской прессы в Германии.

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