Бишкек, , 06:15 — REGNUM В Киргизии утром 6 марта зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9. Об этом сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки Казахстана.

По данным её сейсмологических станций, землетрясение на территории Киргизии произошло в 07:13 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 95 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Новой Зеландии 6 марта было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Ранее, 5 марта, у новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0.

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