6 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Александр Комаров, , 11:18 — REGNUM В Челябинской области неделя с 1 по 7 марта отметилась громкими задержаниями и арестами. А в последний рабочий день, 5 марта, в Златоусте погиб отец семерых детей. Он их воспитывал один, мать много лет назад умерла. Власти уже пообещали семье помощь. Все эти события не могли пройти незамеченными у пользователей социальных сетей. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Челябинск Александр Комаров © ИА REGNUM

В Каслинском районе от работы отстранили руководителей отдела полиции. Это сделано на период проверки. Поводом стало то, что ранее сотрудники ФСБ и представители управления собственной безопасности областного главка МВД заподозрили махинации с премиями. Если вину отстранённых подтвердят, то их ждёт увольнение.

«Если всё это правда, то горжусь нашими чекистами, наверное, первый раз в жизни», — написал в соцсетях Михаил С. А другой форумчанин считает, что если их даже уволят, то ничего не изменится, так как на их место придут такие же. Впрочем, есть и те, кто называет подозрения в чистоплотности руководителей этого отдела странными, и полагает, что у них была возможность не подставляться под статью.

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Андрей Осипов

3 марта стало известно о задержании генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. А на следующий день суд отправил его под домашний арест на два месяца. Ему предъявили обвинение в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая. По версии следствия, гражданин Осипов поручил своему подчинённому устроить и оформить фиктивное ДТП с целью получить страховую выплату за уже повреждённую автомашину. Размер полученной в итоге выплаты составил более 170 тыс. рублей. Это преступление выявили сотрудники ФСБ России.

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Политтехнолог Александр Мельников отмечает, что задержание Осипова — событие более чем не рядовое. «Реконструкция и развитие челябинского аэропорта — один из важнейших и амбициозных для региона проектов, который уже несколько лет реализуется с участием AEON Романа Троценко», — сказал политтехнолог.

В соцсетях некоторые граждане выразили своё злорадство, а также попеняли руководителю на слишком дорогую, по их мнению, парковку у аэропорта, а также на, как им показалось, низкие зарплаты работников. Также в комментариях есть жалоба на проблемы с автобусом, который доставляет пассажиров до трапа самолёта. Комментатор пожаловался на неработающую связь с водителем.

Международный аэропорт Челябинск имени И.В.Курчатова — аэропорт федерального значения класса «Б» в городе Челябинске Chelyabinsk2020

Одна из форумчанок Марина Д. выступила в защиту Осипова. «Как все любят обвинять во всех грехах. Ещё ничего не известно, а уже обозвали и вором, и стоянки дорогие. Дождитесь сначала результата», — написала она в сообществе «Наш Челябинск». На что другая форумчанка Юлия Ш. ответила ей: «Грязью никто никого не поливает, а дыма без огня не бывает!».

4 марта стало известно ещё об одном громком задержании. В поле зрения силовиков попал депутат Заксобрания Челябинской области от КПРФ Арман Аракелян. А 5 марта суд постановил водворить его в СИЗО на два месяца. Депутата, также являющегося руководителем одной из фирм, уличили в даче взятки. Следователи считают, что им были переданы ноутбуки на общую сумму больше 185 тыс. рублей, а конечными получателями якобы были должностные лица организации, контролирующей осуществление дорожных работ.

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В соцсетях, как и в случае с Осиповым, часть комментаторов откликнулась на эту новость со злорадством. Впрочем, есть и иная точка зрения. Так, Анастасия К. написала, что это единственный, по её мнению, депутат, который без проблем общался с простыми гражданами и помогал им. «Где-то, видимо, кому-то дорожку перешёл🤔Семье — пережить это недоразумение, всё будет хорошо», — говорит гражданка. Впрочем, судя по многим другим имеющимся комментариям, в основном поддержки она не нашла. А Алёна С. пожурила тех, кто злорадствует по поводу задержания и ареста депутата. «Что такое презумпция невиновности, слышали?» — спросила их женщина.

Ринат Р. предположил, что Аракеляну, видимо, придётся сдать депутатский мандат. «Все помнят, как он его получил…», — написал гражданин, не уточнив, впрочем, как именно мандат достался депутату. Напомним, что в Заксобрание нынешний арестант прошёл по единому округу по списку КПРФ.

Днём 5 марта из Златоуста пришла трагическая новость — при разгрузке баллонов погиб рабочий. Как выяснилось позже, он один воспитывал семерых детей, его жена давно умерла. Пятеро уже взрослые, а двоим пока 12 и 16 лет. Теперь они остались круглыми сиротами. Губернатор Алексей Текслер поручил оказать семье помощь. Впрочем, некоторые интернет-пользователи отнеслись к этому скептически.

Алексей Текслер Vlad2412gotik

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«Один раз помогут, а потом кто в дом зарплату принесет???» — пишет в соцсети «ВКонтакте» Надя Г. Также в связи с произошедшим форумчан обеспокоил вопрос безопасности на этом и других предприятиях. Анатолий К. пишет, что с промышленной безопасностью почти везде «полный кошмар». Также он полагает, что соответствующие контролирующие органы не реагируют должным образом на нарушения, не показывают реальной работы.

5 марта на юге Челябинской области снова бушевала метель. Региональный миндортранс не рекомендовал гражданам ездить в четыре муниципальных района. Трассы в этот раз не перекрывали. А к утру 6 марта непогода прекратилась. Сейчас все дороги Челябинской области находятся в проезжем состоянии.