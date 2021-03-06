Берлин, , 06:02 — REGNUM Убрать из немецкой конституции понятие «раса» договорились правящая в Германии коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии), сообщает 4 марта издание Der Spiegel.

Сейчас в основном законе ФРГ утверждается, что «никого нельзя дискриминировать на основании пола, происхождения, расы» и по другим признакам. Политики предлагают заменить слово «раса» на сочетание «по расистским основаниям».

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Издание приводит также позицию критиков этого изменения. Они утверждают, что предложенная замена не меняет сути представления о том, что в действительности существуют расы, что требует более чем простой игры слов в конституции.

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