Асунсьон, , 05:56 — REGNUM Протестные акции из-за пандемии коронавирусной инфекции в Парагвае переросли в столкновения с полицией, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что сотни протестующих вышли на улицы Асунсьюна. Протестующие считают, что власти Парагвая не способны взять под контроль распространение инфекции, так как заболеваемость в стране держится на рекордно высоком уровне. Протесты переросли в столкновения с полицейскими: демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и жгли баррикады. Силовики в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Сведений о пострадавших в ходе протестов не поступало. Глава МВД Парагвая уже выступил с осуждением насилия на улицах столицы.