Брюссель, , 05:55 — REGNUM Власти Бельгии продлили запрет для граждан на необязательные поездки за границу до 18 апреля, сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо в ходе пресс-конференции.

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Ограничительная мера будет действовать в связи с распространением коронавируса.

«Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. Поэтому необязательные поездки остаются запрещены до 18 апреля», — сказал Де Кроо.

Он добавил, что правительство Бельгии переоценит ситуацию с коронавирусом до конца марта.

Напомним, в январе этого года Еврокомиссия рекомендовала страна Евросоюза сохранять «пропорциональные санитарные меры» на границах внутри объединения.

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