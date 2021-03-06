Тамбов, , 05:55 — REGNUM В Тамбовской области артиллерийское соединение большой мощности Западного военного округа (ЗВО) провело боевые стрельбы в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Боевые расчёты самых мощных в России миномётов «Тюльпан» (калибр 240 мм) и артиллерийских установок «Пион» (калибр 203 мм) отстрелялись осколочно-фугасными и управляемыми снарядами по полноразмерным мишеням, которые имитировали боевую технику, инженерные сооружения и командные пункты условного противника.

«Особенностью учений под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ЗВО генерал-майора Александра Драговоловского стала отработка боевой стрельбы в условиях применения «противником» оружия массового поражения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛО) «Орлан-10» и «Дрон», оснащённые системой лазерной подсветки цели.

Всего в учениях было задействовано более 500 военнослужащих, включая бойцов диверсионно-разведывательных групп, и около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» в ходе учения уничтожили отряд кораблей условного противника в Балтийском море.

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