Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Истребитель шестого поколения, который разрабатывают в США в рамках программы военного доминирования в воздухе Next Generation Air Dominance (NGAD), превратится в оружие жесткой войны, считает глава Боевого авиационного командования американских ВВС генерал Марк Келли. Об этом 5 марта написало издание Popular Mechanic.

По мнению военнослужащего, самолет может обеспечить противнику «очень тяжелый день, тяжелую неделю и жесткую войну». Келли добавил, что Пентагон может реализовать проект NGAD раньше других, имея средства и решительность для этого.

В противном случае, как полагает генерал, потенциальные враги США, прежде всего Китай, которые разрабатывают аналогичные вооружения, опередят американский военно-промышленный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, на программу NGAD Конгресс США решил выделить $9 млрд на период 2019—2025 финансовых годов. В 2021 году затраты составят $1 млрд, а в 2022 году — $1,5 млрд.

Программа предполагает быстрое создание самолеты, в которых используют новейшие технологии. Предполагается, что реализация NGAD поставит Россию и Китай в положение неопределенности.

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