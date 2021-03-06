Петропавловск-Камчатский, , 05:48 — REGNUM Участники гонки на собачьих упряжках отправились по маршруту пятого этапа после вынужденного перерыва из-за непогоды. На дистанцию вышли уже 12 каюров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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Непогоду каюры пережидали в селе Ковран с 3 марта. Это позволило восстановить силы участникам гонки — людям и собакам. Тем не менее, самостоятельно снялся с дистанции представитель питомника родовой общины «Илкун» в Усть-Камчатске Дмитрий Ичанга.

Протяженность пятого этапа гонки составляет 110 км до села Седанка.

«По итогам четырёх этапов в гонке лидирует Андрей Семашкин, второй — Вячеслав Демченко, третье время — у Валентина Левковского», — уточнили в оргкомитете «Берингии-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, «Берингия-2021» стартовала на Камчатке 28 февраля из села Эссо. Финиш в Оссоре запланирован на 15 марта. На первых этапах с дистанции были сняты 22 собаки.