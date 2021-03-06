Нью-Йорк, США, , 05:41 — REGNUM Обе палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк 5 марта проголосовали за отмену действия чрезвычайных полномочий губернатора Эндрю Куомо, предоставленных ему около года назад в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Лишение Куомо чрезвычайных полномочий в верхней палате поддержали 43 депутата (при 30 — против), в нижней палате — 107 (при 43 — против). Отмечается, что ранее Куомо заявил о готовности подписать этот законопроект.

Республиканское меньшинство в парламенте штата проголосовало против законопроекта, мотивируя это тем, что у губернатора, лишённого возможности самостоятельно принимать новые указы по борьбе с коронавирусом, по прежнему остаётся слишком много прав продлевать и видоизменять ранее уже введённые им меры.

«Если бы ещё два года назад я кому-то сказал, что мы будем наблюдать и позволять губернатору запрещать играть юным атлетам… люди бы ответили: «Вы безумны, не может быть, чтобы такое происходило», — приводит телеканал слова лидера республиканского меньшинства в верхней палате штата Эндрю Ланзы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо законодатели штата планируют лишить права единолично вводить или отменять меры, связанные с пандемией коронавируса.

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