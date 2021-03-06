Южно-Сахалинск, , 05:30 — REGNUM На Сахалине в детском саду №8 Шахтерска выявили вспышку кишечной инфекции. Семь детей госпитализированы. Ещё двое лечатся на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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В Углегорский район выехала комиссия минздрава Сахалина, которая на месте проведёт проверку.

«При обращении за медицинской помощью всем детям оперативно проведен комплекс диагностических исследований и назначена соответствующая терапия», — уточнили в правительстве Сахалина.

Ситуацию на личном контроле держит губернатор области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка организована в Тольятти по факту выявления признаков отравления у детей и воспитателя в детском саду. В марте текущего года в детском дошкольном учреждении города, расположенного в Автозаводском районе, у пяти дошколят и воспитателя были обнаружены симптомы кишечной инфекции.