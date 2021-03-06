Братислава, , 05:28 — REGNUM Словакия оставит у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как она необходима для спасения жизней граждан, написал 4 марта премьер-министр этой страны Игорь Матович на своей странице в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть (вакцины) назад. Никогда!», — написал он.

Поводом для такой реакции стало внутреннее и международное политическое давление на Словакию из-за приобретения российской вакцины. Решение об этом принималось ещё до регистрации «Спутника V» в Евросоюзе, поэтому на правительство Словакии обрушились с критикой, обвинив его в участии в «гибридной войне» на стороне России.

В итоге Москва предложила вернуть вакцину обратно без введения штрафных санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Словакии подвергла критике решение о приобретении «Спутника V»