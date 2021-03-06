Бразилиа, , 05:27 — REGNUM Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции в будущем может принять президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом он заявил 5 марта в ходе выступления перед своими сторонниками.

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Глава государства напомнил, что ранее переболел COVID-19 и у него должен быть иммунитет к указанному заболеванию. В связи этим Болсонару пока не намерен прививаться и считает, что вакцину должны предоставлять другим людям.

Он также вновь напомнил о необходимости добровольного характера вакцинации. Президент пообещал, что власти страны обеспечат прививками всех желающих жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно, что Бразилия планирует получить первую партию российской вакцины от COVID-19 не раньше апреля 2021 года.

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