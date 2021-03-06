Москва, , 05:21 — REGNUM В субботу, 6 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −4… −2. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 7 марта в Москве облачно, снег, метель, местами снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −9… −7 °C.

Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, ночью юго-западный 7−12 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −6… −1 °C днём и −12… −7 °C ночью.

В воскресенье, 7 марта, днём в столице ожидается −1… +1 °C, облачно, снег, сильный порывистый ветер, метель, местами снежные заносы, гололедица. По области −4… +1 °C. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °C, небольшой снег, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, начало весны принесло в Москву тепло, но ближе к 8 марта в столицу вернётся зимняя погода с морозами и снегопадами.

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