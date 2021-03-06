Приморский край, , 05:18 — REGNUM В Приморье ранним утром 6 марта загорелся рыболовный сейнер «Витим» в акватории Залива Петра Великого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Пожар на судне произошел в районе острова Аскольд. Сейнер принадлежит ООО «Пасифик Краб» — порт приписки Владивосток. Во время возгорания на борту находились 30 человек. Всех удалось оперативно эвакуировать. Спасательное судно приступило к ликвидации пожара.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, Печенгский районный суд Мурманской области вынес приговор капитану затонувшего судна «Юбилейный ЯМЗ». Судоводитель допустил нарушения правил безопасности и эксплуатации маломерного судна, что стало причиной гибели трех человек.