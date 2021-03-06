Исламабад, , 05:18 — REGNUM Пять человек погибли при взрыве мины в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что автомобиль, перевозивший рабочих, наехал на мину во время движения по дороге. В результате взрыва на месте погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. Ранения остальных пятерых врачи оценивают как не угрожающие жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта двое детей подорвались на мине в провинции Южный Вазиристан на северо-востоке Пакистана. Подробностей произошедшего на сообщалось.

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