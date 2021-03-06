Киев, , 05:10 — REGNUM Отключение Украины от энергосистем России и Белоруссии должно произойти в 2022 году, заявил исполняющий обязанности главы минэнерго страны Юрий Витренко. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба украинского правительства.

После этого, по его словам, государство подключится к европейским поставщикам электроэнергии.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году. ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии)», — сказал чиновник.

Витренко отметил, что присоединение к новой системе электроснабжения поможет обеспечить демонополизацию рынка электроэнергии на территории Украины, а также установит в стране «европейские правила».

При этом, как подчеркнул и.о. министра, украинские власти понимают проблему с поставками энергии из ЕС при пиковых нагрузках. Для этого Киев прорабатывает варианты создания новых генерирующих мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января политолог Семен Уралов заявил, что отказ украинских властей от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы вступил в финальную стадию, что говорит о начале необратимых процессов деградации, за которыми следует откат Украины в предыдущий технологический уклад.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт о разрыве энергосистемы Украины: будут топить резиной и отходами