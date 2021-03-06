Каракас, , 05:09 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вакцинация от COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm начнётся в республике 8 марта. Об этом он сказал 5 марта в выступлении, которое транслировалось по государственному телевидению.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«В понедельник начнётся применение китайской вакцины», — сказал Мадуро. По его словам, массовая вакцинация в Венесуэле может начаться уже в апреле.

Напомним, что партия в 500 тыс. доз вакцины Sinopharm прибыла в Боливарианскую Республику вечером 1 марта. Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» началась в Венесуэле 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Венесуэлы 1 марта одобрило использование в Боливарианской Республике китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.

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