Сеул, , 04:57 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 418 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По его данным, 404 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли из-за границы. Центр фиксирует небольшой рост заболеваемости после четырехдневного снижения. Власти обеспокоены, что потепление на улицах спровоцирует появление новых вспышек COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 92 055. Также за минувшие сутки в стране скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1632 человека.