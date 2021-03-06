Веллингтон, , 05:10 — REGNUM У берегов Новой Зеландии 6 марта было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Геологическая служба США.

По её данным, эпицентр землетрясения располагался в 176 километрах на северо-восток от города Гисборн (34 тысячи жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 9,2 километра. Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему времени поступало.

Напомним, 5 марта у архипелага Кермадек (Новая Зеландия) в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0. В ряде островных государств региона власти объявили угрозу цунами, началась эвакуация населения из прибрежных районов. Через некоторое время угроза была отменена, жителям разрешили вернуться в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько афтершоков магнитудой более 5,0 произошло после мощного землетрясения у архипелага Кермадек в Новой Зеландии.

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