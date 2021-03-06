Москва, , 04:44 — REGNUM Вопросом морали, а не права является возможность приглашения телеканалами на свои программы «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом 5 марта написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Так он оценил соответствующее высказывание телеведущего Владимира Познера. По мнению сенатора, у журналистов нет морального права звать Мохова, а у самого маньяка нет права участвовать в телепередачах.

«Быть ли отсидевшему маньяку на ТВ — это не вопрос права, это вопрос морали. И если что и странно, то это споры по этому поводу. Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране. И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм», — считает Пушков.

Парламентарий также полагает, что сводить все к действию законов нельзя, поскольку они могут быть несовершенны.

«Правовое государство в чистом виде имеет один крупный изьян: если оно все сводит к закону и праву, то оно не оставляет места нравственному чувству. Но закон можно и обойти ‑ и тому есть масса примеров», — отметил он.

Кроме того, Пушков добавил, что, игнорируя мораль, общество превращается «в бездушное царство преступников и их адвокатов».

«В УК морально-нравственный закон не прописан. Но он есть. И должен быть, иначе общество превратится в бездушное царство преступников и их адвокатов. Недаром в России издревле было такое понятие: по справедливости. Оно должно всегда сопровождать применение закона», — подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее Владимир Познер заявил, что у российских телеканалов могут приглашать Виктора Мохова, поскольку бывший заключенный имеет такие же права, как и остальные люди. При этом сам журналист отметил, что не позвал бы Мохова к себе на программу.

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