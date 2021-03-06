Владивосток, , 05:10 — REGNUM В Приморском крае утром 6 марта вспыхнул пожар на рыболовном судне «Витим», принадлежащем компании «Пасифик Краб». Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сейнер, приписанный к порту Владивостока, находился в районе острова Аскольд в акватории залива Петра Великого. Пожар на борту «Витима» (экипаж 30 человек) вспыхнул около 06:40 по местному времени.

«По предварительным данным, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время Приморская транспортная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Как сообщало ИА REGNUM, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по громкому уголовному делу о масштабном пожаре на строившемся в городе дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» (проект 22 600). За пожар, ущерб от которого составил почти 500 млн рублей, никто не заплатит и не отправится в колонию.

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