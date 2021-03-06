Пенза, , 04:28 — REGNUM Ангар, где хранилась полимерная продукция, загорелся в Пензе в ночь на 6 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Пензенской области.

По его данным, возгорание произошло в ангаре на улице 40 лет Октября № 24б. К прибытию спасателей на место происшествия огнем была охвачена площадь 3500 квадратных метров. Ангар использовался для хранения полимерной продукции. Пожар удалось локализовать, над ликвидацией возгорания работают 48 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Краснодаре произошел крупный пожар на складских ангарах. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.