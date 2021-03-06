Тегеран, , 08:29 — REGNUM 5 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере заявил: «В ближайшее время я представлю наш конструктивный план действий по дипломатическим каналам». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Зариф в своем твиттере также отметил: «Иранская политика динамична, и чиновники выражают различные мнения, однако эти мнения не следует путать с государственной политикой».

«Как министр иностранных дел Исламской Республики и главный ядерный переговорщик, я вскоре представлю по надежным дипломатическим каналам наш конструктивный конкретный план действий», — заключил Мохаммад Джавад Зариф.

Глава МИД Ирана написал это сообщение в твиттере в ответ на интервью лондонской газете Financial Times, в котором иранский президент выразил надежду в ближайшее время изложить свои личные взгляды на Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).