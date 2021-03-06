Тегеран, , 08:31 — REGNUM Индия предложила включить иранский порт Чабахар в маршрут Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 5 марта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Как сообщает India Express, министр иностранных дел сделал эти замечания в своем выступлении в День Чабахара на саммите под названием «Морская Индия». Джайшанкар отметил, что Индия предложила включить иранский порт Чабахар в маршрут Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC).

Он выразил надежду, что государства-члены, участвующие в INSTC, договорятся о расширении членского состава. Министр подчеркнул, что сдвиг точки опоры глобального экономического роста в сторону Азии создает беспрецедентные возможности в регионе.

Он заявил, что празднование Индией Дня Чабахара отражает ее твердую приверженность укреплению межрегиональных связей. Согласно данным, Джайшанкар отметил, что INSTC является ключевым проектом, в котором Индия сотрудничает с 12 странами для создания экономического коридора.