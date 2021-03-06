Тегеран, , 08:39 — REGNUM 4 марта иранский чиновник объявил о 100% электрификации деревень в Иране, заявив, что 57 703 деревни в стране с населением от 10 до 20 домохозяйств теперь имеют доступ к электричеству. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 марта.

Мостафа Раджаби Мешхади, пресс-секретарь министерства электроэнергетики, отметил, что неэлектрифицированные небольшие деревни стали приоритетом для правительства страны, объявив, что к концу иранского 1400 года (который заканчивается 20 марта 2021 года) сёла, население которых расселяется в определенные сезоны, присоединятся к национальной энергосистеме.

Подчеркнув, что число этих деревень слишком мало, чиновник заявил: «Согласно индексу для определения доступа сельского населения к электроэнергии, предоставленному Международным энергетическим агентством в 2019 году, доступ сельского населения Ирана составляет 99,7%, в то время как среднемировой показатель находится на уровне 79%, что говорит о том, что Исламская Республика занимает высокое место в поставках электроэнергии сельскому населению».

Представитель электроэнергетики упомянул о поставках электроэнергии кочевому населению с помощью портативных солнечных электростанций.