Тегеран, , 08:36 — REGNUM 5 марта иранские теннисисты Нима Аламян и Ношад Аламян завоевали бронзовую медаль на Чемпионате мира по настольному теннису (WTT). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Братья Аламян не смогли обеспечить себе место в финальном матче, уступив аргентинской паре Гастон Альто и Орасио Сифуэнтес со счетом 3−2 (11−8, 12−10, 12−10, 11−7, 15−13) в мужском парном полуфинале.

Соревнования проходят на спортивной арене «Лусаил» в столице Катара Дохе. Турнир WTT Star Contender пройдет с 8 по 13 марта. Серия соревнований Contender направлена на то, чтобы предоставить возможности начинающим игрокам в профессиональном туре.

Теннисисты могут заработать рейтинговые очки, которые позволят им участвовать в серии WTT Champion Series, эксклюзивной серии для 32 лучших игроков в теннис.