Тегеран, , 09:03 — REGNUM 5 марта официальный представитель МИД Пакистана заявил, что политика Исламабада всегда была направлена на укрепление двусторонних отношений и расширение взаимного сотрудничества с Исламской Республикой Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на еженедельном брифинге в Исламабаде, Захид Хафиз Чаудри заявил, что железнодорожный маршрут Исламабад-Тегеран-Стамбул является одним из компонентов общей политики и стратегии правительства Пакистана.

Он отметил, что в рамках специальной инициативы правительства по расширению экономической активности и контактов Пакистан предложил создать Совместные приграничные рынки для торговли с Ираном. «В настоящее время обе стороны прорабатывают условия создания совместных рынков», — подчеркнул Чаудри.

Официальный представитель сообщил, что в пакистанской политике происходит сдвиг от геостратегического к геоэкономическому измерению, при этом правительство Пакистана в настоящее время сосредоточено на экономической дипломатии и безопасности страны.