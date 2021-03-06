Тегеран, , 09:11 — REGNUM 5 марта подразделение безопасности полетов иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило, что сорвало попытку угона пассажирского самолета, следовавшего из Ахваза в Мешхед 4 марта вечером. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным службы безопасности полетов КСИР, попытка угона пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air, вылетевшего из аэропорта Ахваз в Мешхед рейсом № 334 в 22:10 вечера, была сорвана, при этом после совершения аварийной посадки в аэропорту Исфагана преступник был арестован.

«Согласно первоначальным заявлениям, преступник попытался посадить самолет в аэропорту одного из южных стран Персидского залива после угона», — говорится в послании. Также сообщается, что пассажиры самолета отправились в пункт назначения альтернативным рейсом, находясь в добром здравии.

В заявлении отмечается, что детали данного дела расследуются службами безопасности Исламской Республики Иран (ИРИ).