Тегеран, , 09:11 — REGNUM 5 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 60 512. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 8367 новых случаев заражения COVID-19, при этом 702 человека были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что с учётом 81 новой жертвой их общее число по стране возросло до 60 512.

Лари подчеркнула, что 1 428 008 человек из общего числа 1 673 470 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3767 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 114 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 530 000 человек погибли.