Тегеран, , 09:02 — REGNUM 5 марта заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Расул Мохаджер заявил о росте торговых обменов между Исламской Республикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также отметил, что Тегеран в ближайшее время начнет переговоры с ЕАЭС по реализации соглашения о свободной торговле (ЗСТ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В настоящее время ведутся переговоры с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о заключении соглашения по свободной торговле с Исламской Республикой Иран», — сообщил заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии.

Чиновник выразил надежду, что реализация документа позволит расширить экономическое сотрудничество между Ираном и странами-членами Евразийского союза.

Отметив высокий торговый потенциал стран, он подчеркнул, что государства региона не знакомы со своими рынками, что служит барьером для развития торгово-экономических связей, поэтому в Иране будет проведена специализированная выставка.