Тегеран, , 08:42 — REGNUM 5 марта министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что враги должны знать, что санкции и угрозы не остановят экономическое развитие Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Эслами отметил, что торжественное открытие различных проектов президентом страны Хасаном Рухани каждый четверг показывает технологическое развитие Ирана в различных областях на фоне несправедливых санкций, введенных Соединенными Штатами.

«Исламская Республика Иран открывает нефтяные и нефтехимические проекты на сумму 5,6 миллиарда долларов несмотря на то, что страна страдает от самых жестких экономических санкций на протяжении последних трёх лет», — подчеркнул он.

Иранская нефтяная промышленность никогда не прекращала запускать проекты, даже когда она подвергалась беспрецедентным запретам США. Эмбарго препятствовало доступу Ирана к финансовым ресурсам и современным технологиям, однако исламская страна оказалась способной разрабатывать нефтяные и газовые месторождения и реализовывать нефтехимические проекты.