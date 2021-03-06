Нейпьидо, , 04:09 — REGNUM Группа сотрудников полиции Мьянмы поддержала протестующих против военного переворота, передает телеканал NHK.

По его данным, более 100 полицейских поддержали протесты. Утверждается, что на их решение повлиял насильственный разгон демонстрации, в ходе которого погибли несколько десятков человек. Сотрудники полиции на условиях анонимности заявили, что не хотят принимать участие в насилии против демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии призвали своих граждан покинуть Мьянму и вернуться в страну. До отъезда им посоветовали не выходить лишний раз на улицу и сохранять все меры предосторожности.