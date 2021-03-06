Тегеран, , 08:54 — REGNUM 4 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании подчеркнул тот факт, что иранская ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), не может быть пересмотрена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 марта.

«СВПД не может быть пересмотрен—и точка», — написал Зариф в своем твиттере. Он также отметил: «Если 2021 год — это не 2015 год, то и не 1945-й. Поэтому давайте изменим Устав ООН и уберем вето, которым МЫ так часто злоупотребляем. Давайте прекратим позировать, что мы делали в 2003—2012 годах безрезультатно, и приступим к реализации СВПД, который мы оба фактически подписали».

Ранее Зариф потребовал от США принятия корректирующих мер и соблюдения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Между тем президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон должен вернуться к СВПД, сняв все санкции и приняв практические меры.

Он отметил, что за последние четыре года международное сообщество стало свидетелем незаконного подхода США и полномасштабной экономической войны против Ирана. По его словам, эти жестокие и незаконные санкции нанесли непоправимый ущерб правительству и народу страны.