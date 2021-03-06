Москва, , 03:57 — REGNUM Советский Союз сохранил бы всю свою территорию и мощную экономическую систему, а население страны достигло бы 300 млн человек, если власти бы прислушались к мнению народа и не проигнорировали бы результаты Всесоюзного референдума по сохранению СССР в 1991 году. Об этом 5 марта заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, страна оставалась бы самодостаточным государством.

«Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Кроме того, как отметил политик, СССР, контролируя дополнительные ресурсы, превратился бы в мирового нефте-газового монополиста.

«И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана — это было бы общее наше богатство», — считает лидер партии.

Жириновский также полагает, что в стране удалось бы уладить все противоречия между различными национальностями.

«Никакого бы национализма не было. Национализм выжигается каленым железом не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2020 года Владимир Жириновский написал в своем Telegram-канале о том, что СССР могло существовать «вечно» при наличии двухпартийного парламента и конкуренции между представленными в нем политическими силами. 23 марта он призвал создать «Российскую Конфедерацию» со странами бывшего Советского Союза.

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