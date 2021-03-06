Красноярск, , 04:21 — REGNUM В субботу, 6 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:20 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью с 6 на 7 марта ожидается до −5… +1 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 марта, в Красноярске до −1… +1 °C днём и −16… −11 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В понедельник, 8 марта, в Красноярске ожидается до −4… +2 °C днём. Ночью — до −6… −2 °C. Облачно с прояснениями.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы восточного ветра до 15−20 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, на дорогах гололедица.