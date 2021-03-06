Кито, 6 марта 2021, 03:31 — REGNUM Глава МВД Эквадора Патрисио Пасминьо подал прошение об отставке. Соответствующее заявление чиновник опубликовал на своей странице в Twitter.
«Это мое личное решение — подать безотзывное прошение об отставке с поста главы МВД», — заявил он.
Пасминьо добавил, что решил оставить должность главы ведомства из-за несправедливой критики в его адрес, а также из-за состояния здоровья. Он подчеркнул, что заболел коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Эквадоре произошло несколько бунтов в трех тюрьмах страны. Причиной столкновений послужил конфликт между двумя бандами торговцев наркотиками. Общее число заключенных, погибших в ходе бунтов, составило 79 человек.
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