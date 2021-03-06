Киев, , 03:20 — REGNUM Радикальные шаги будут предприняты по отношению к России, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Об этом 5 марта заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, такие действия могут стать единственным способом изменить ситуацию.

«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами», — сказал бывший украинский президент.

Кравчук отметил, что в настоящее время делегация прорабатывает варианты давления на РФ. Он добавил, что Украина не собирается опираться на уже действующие договоренности, а намерена требовать перехода на «новые подходы и документы».

«Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг», — сообщил Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Леонид Кравчук обвинил Россию в том, что она якобы планирует «присоединить» ДНР и ЛНР. 18 февраля он призвал Киев признать войной боевые действия в Донбассе.

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