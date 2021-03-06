Токио, , 03:00 — REGNUM Правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих к нему префектурах из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Kyodo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Сообщается, что режим ЧС продлевается еще на две недели до 21 марта. Японские власти переживают, что в случае снятия ограничений может вновь возрасти заболеваемость COVID-19, что ставит под угрозу проведение летних Олимпийских игр.

«Эти две недели необходимы, чтобы прекратить распространение коронавируса и контролировать ситуацию», — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Отмечается, что последнюю неделю в Токио выявляют в среднем 273 носителей коронавируса ежесуточно. Всего в японской столице с начала пандемии выявили 112 925 случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в Токио умерли 1454 человека.