Будапешт, , 02:54 — REGNUM Технические проблемы с рассылкой оповещений населению о вакцинации против коронавирусной инфекции заставили власти Венгрии приостановить кампанию по распространению прививок британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом 5 марта сообщила газета Hungary Today.

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Жители страны могут прививаться после получения соответствующего СМС-сообщения с информацией о месте, времени и механизме получения вакцины.

Однако многие жалуются, что указанные в уведомлениях прививочные пункты находятся в сотнях километров от их мест проживания и оказаться от услуг таких центров нельзя. Кроме того, в ряде случаев сообщения или не доходят до адресата, или их повторно получают лица, уже прошедшие полную вакцинацию. Власти объявили, что информирование населения о прививках возобновится после изучения сбоев и их исправления.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он привился первой дозой вакцины от COVID-19, созданной китайской компанией Sinopharm.

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