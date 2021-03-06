Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана ещё на год. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Из пресс-релиза следует, что президент США направил в Конгресс уведомление о том, что на очередной год продлевает действие режима «чрезвычайного положения» в отношении Ирана, который был объявлен в 1995 году при администрации президента США Билла Клинтона. Документ об очередном продлении антииранских санкций будет опубликован в Федеральном реестре официальных документов правительства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент Ирана Хасан Рухани на виртуальном заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил, что США должны вернуться к иранской ядерной сделки, сняв все санкции и приняв практические меры. По его словам, только из-за введённых три года назад американских санкций Иран потерял более $200 млрд.

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