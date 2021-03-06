Ньюарк, США, , 02:27 — REGNUM Экстренную посадку в аэропорту города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси совершил пассажирский авиалайнер Boeing 737 MAX, принадлежащий компании American Airlines. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.

Самолет следовал в Ньюарк из города Майами штата Флорида. На его борту находился 101 человек, в том числе шесть членов экипажа. Причиной аварийной ситуации стала техническая неисправность, из-за которой капитан самолет отключил один из двигателей.

В American Airlines заверили, что инцидент не связан со сбоем в системе управления воздушного судна, что ранее приводило к крушениям самолетов этой модели. Федеральное авиационное управление (FAA) США начало проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в аэропорту города Тусон в американском штате из-за неполадок двигателя экстренно приземлился авиаланейр Boeing 737 MAX 8, принадлежащий компании Air Canada.

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