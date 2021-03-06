Сараево, , 08:39 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 5 марта во время своего рабочего визита в Албанию, провела ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами этой страны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Она встретилась с президентом Албании Илиром Метом, министром по Европе и внешним делам Олтом Хацком и председателем государственного парламента Грамосом Руцием.

На встречах с высокопоставленными должностными лицами Албании обсуждалось улучшение отношений между двумя дружественными странами, прежде всего в области экономики, торговли и культуры. Была отмечена важность более интенсивного поддержания двусторонних консультаций, а также в центре внимания переговоров было региональное взаимодействие стран Западных Балкан и проблемы, с которыми сталкиваются государства в этой части Европы.

«Региональное сотрудничество остается ключевым и незаменимым фактором на пути к Европейскому союзу. Мы привержены содействию миру, стабильности, безопасности и процветанию в нашем регионе, а также углубления регионального сотрудничества путем укрепления доверия и усиления в регионе и достижения стратегических целей и полного членства в Европейском союзе. Евроинтеграция во всем регионе не имеет альтернативы», — подчеркнула Туркович.