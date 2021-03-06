Загреб, , 09:01 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил 5 марта поздравительную открытку недавно назначенному епископу Хвара монсеньору Ранку Видовичу и пожелал ему успешной службы и удачи на этой почетной должности. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Святой отец епископ, я с большим удовольствием получил известие о том, что святой отец Папа Франциск доверил вам пастырскою заботу над епархией Хвара. Позвольте от имени хорватского правительства и лично от меня поздравить вас с этой новой должностью и ответственным долгом», — отметил премьер-министр в поздравлении.

«Ваше назначение, — продолжил он, — снова свидетельствует о постоянной заботе Святого престола о церкви в Хорватии и искреннем желании Хварско-брачко-вишкской епархии. Эту епархию возглавит честный покровитель и защитник верующих, который будет ответственно и преданно исповедовать свою веру и выполнять пастырскую миссию», — подчеркнул Пленкович .