Брюссель, , 02:10 — REGNUM План по снятию ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, представил в Бельгии премьер-министр страны Александр де Кро в ходе пресс-конференции.

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Предполагается, что с 8 марта людям разрешат собираться группами до десяти человек на свежем воздухе. На похоронах смогут присутствовать одновременно не более 50 человек при соблюдении всех санитарных требований. С 15 марта школам разрешат проводить внеклассные занятия.

Если эпидемиологическая обстановка позволит, то в апреле начнется второй этап снятия ограничений в Бельгии. В частности, с 1 апреля разрешат проводить культурные мероприятия на свежем воздухе. Выезжать за пределы страны гражданам разрешат с 18 апреля. В случае стабильной ситуации по COVID-19 с 1 мая разрешат открыться заведениям общественного питания.