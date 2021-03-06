Киев, , 02:07 — REGNUM Сумму в размере примерно 100 млрд гривен ($3,57 млрд) в виде налогов и сборов на таможне недополучила украинская казна по итогам 2020 года из-за коррупционных преступлений. Об этом 5 марта заявил глава Государственной таможенной службы страны Павел Рябикин в эфире телеканала «Украина».

При этом он отметил, что за прошлый год в страну было ввезено товаров на сумму более $54 млрд. По словам руководителя ведомства, из 217,5 тыс. организаций, которые на Украине связаны с международными торговыми операциями, приблизительно 5,5 тыс. обеспечивают поступление около 90% всех таможенных платежей».

Кроме того, еще примерно 200 тыс. находятся «в теневом сегменте». Рябинкин считает, что для подавления коррупции следует развивать автоматизацию процессов, что позволит минимизировать человеческий фактор при работе таможни. Для этого, по мнению чиновника, необходимо вложение средств в таможенную инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в размере более $90 млрд является приемлемым.

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