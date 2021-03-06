Любляна, , 05:09 — REGNUM Несмотря на то, что было возобновлено очное обучение в средних школах Словении и объявлено смягчение мер для объектов общественного питания на открытых террасах, правительство Словении предупредило, что эпидемиологическая ситуация ухудшается. Через год после первого подтвержденного случая заражения коронавирусом стране угрожает новая волна, особенно из-за новых штаммов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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«Статистика демонстрирует рост, мы можем столкнуться с новой волной эпидемии», — завил 5 марта на пресс-конференции правительства Словении Милан Крэк, директор национального института общественного здравоохранения. В частности, он выразил обеспокоенность распространением британского штамма, который был подтвержден в Словении и уже доминирует в некоторых европейских странах, например, в Чехии, а также в соседней Италии.

Правительство Словении объявило, что за последние 24 часа выявлен 881 новый случай заражения, что составляет 16.2% положительных ПЦР-тестов от общего числа, предупредив о том, что количество подтвержденных случаев заражения в день в последнее время снова растет. Среднее количество заражений в день за последнюю неделю составляет 780. Число госпитализаций также увеличилось. В больницах сейчас лечится 521 пациент, из которых 85 находятся в отделениях интенсивной терапии.