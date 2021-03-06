Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Первую поездку после посадки на поверхность планеты Марс осуществил американский планетоход Perseverance. Об этом сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 5 марта в ходе пресс-конференции.

Выезд был проведен 4 марта. Аппаратом управляли с земли сотрудники агентства. Perseverance смог преодолеть около 6,5 метров за 33 минуты.

Кроме этого, специалисты проверили работоспособность манипулятора марсохода, к которому прикреплены различные приборы и инструмент для бурения грунта и забора его образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, марсоход Perseverance сел на Красную планету 18 февраля. Сразу после прибытия он начал передавать на Землю изображения с поверхности Марса.

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