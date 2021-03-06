Белград, , 04:22 — REGNUM Министры энергетики Сербии и Республики Сербской согласились на ускоренную реализацию общих энергетических проектов. В Республике Сербской ожидают, что они вскоре с Федерацией Боснии и Герцеговины преодолеют административные тупики для осуществления проектов строительства трех гидроэлектростанций на верхней Дрине, которые они разрабатывают с Сербией.

Проект «Верхняя Дрина», над которым работают Сербия и Республика Сербская, предусматривает строительство гидроэлектростанций «Бук Биела», «Фоча"и «Паунци».

Разработку проекта замедлила группа депутатов в боснийско-герцеговинском парламенте, инициировав процедуру в Конституционном суде Боснии и Герцеговины, помешав Республики Сербской получить концессию на строительство, так как этот объект территориально охватывает область будущих гидроэлектростанций.

«Они считают, что это должно была сделать концессионная комиссия Боснии и Герцеговины. Позвольте мне заметить, что эта комиссия с того дня, как она была основана и по сей день, никогда не предоставляла никаких концессий. В связи с этим я считаю, что Конституционный суд будет справедливым и не будет блокировать развитие экономики как Боснии и Герцеговины, так и Сербии», — заявил Петр Джокич, министр энергетики Республики Сербской.