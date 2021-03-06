Париж, , 01:34 — REGNUM Регион Бургундия — Франш-Конте стал первым французским регионом, который официально оформил заказ на водородные поезда. Об этом 5 марта сообщает Ouest France.

В общей сложности данный заказ насчитывает три поезда компании Alstom, работающих на водороде, на сумму 51,9 млн евро. Часть расходов берет на себя правительство Франции.

«Мы готовим переход на водородные поезда в следующие 20−30 лет», — заявил государственный секретарь транспорта Жан-Батист Джеббари во время подписания заказа у Alstom. По его словам, проблема заключается в массовом производстве топлива для силовых установок новых поездов. Водородные поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час с 220 пассажирами на борту и использоваться на расстояниях от 400 до 600 километров. Испытания поездов начнутся в 2023 году.

«Это историческое событие, это первый раз, когда мы касаемся этой мечты о том, чтобы поезда с водородом (которые уже ездят в Германии) были во Франции», — сказал генеральный директор SNCF Жан-Пьер Фаранду.

Выбрасывая только водяной пар и конденсированную воду, эти поезда, изготовленные Alstom, в перспективе должны заменить дизельные ТER на линии Осер — Ларош-Миженн в Йонне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, SNCF планирует сэкономить €1 млрд евро путём сокращения 2,7 тыс. сотрудников.

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